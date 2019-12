Wiener Bienen Start-Up Hektar Nektar launcht Honig-Abo

Weihnachtlicher Geschenktipp gefällig? Wer mit Sinn schenken will, könnte heuer auf ein nachhaltiges Last-Minute-Geschenk setzen: ein Honig-Abo des Wiener Bienen Start-Ups Hektar Nektar.

Jedes Mal kurz vor Weihnachten die gleiche Frage: Was schenkt man jenen, die schon alles haben? Nachhaltige Geschenke mit Sinn sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Eine besonders süße Variante des sinnvollen (Weihnachts-)Geschenks kommt nun in Form des Hektar Nektar Honig- Abos daher.