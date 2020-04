Wiener Berufsrettung durch Covid-19 stark gefordert

Die Wiener Berufsrettung ist während der Coronavirus-Krise stark gefordert: Im März 2020 verzeichnete die Wiener Rettungsleitstelle einen Anstieg der Notrufe um 15 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2019.

Das teilte die Berufsrettung am Dienstag anlässlich des Tages des Notrufs am Dienstag mit. An Spitzentagen waren es knapp 75 Prozent mehr.