Wiener Belvedere freute sich über Besuch von Prinzessin Kako

Beim Besuch im Wiener Belvedere war die japanische Prinzessin Kako vor allem von Gustav Klimts "Kuss" beeindruckt.

Die japanische Prinzessin Kako von Akishino ist seit Sonntag auf offiziellem Staatsbesuch in Österreich. Am Donnerstagvormittag wurde sie von Generaldirektorin Stella Rollig begrüßt und durch das Museum im Oberen Belvedere geführt.

Japanische Prinzessin Kako zu Besuch im Belvedere

Der Besuch der japanischen Prinzessin fand anlässlich der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Österreich vor 150 Jahren statt. In diesem Zusammenhang steht auch die große Klimt-Ausstellung, die das Belvedere gemeinsam mit dem Metropolitan Art Museum Tokyo, dem Toyota Municipal Museum of Art und Japans führender Zeitung Asahi Shimbun in Japan realisiert hat.