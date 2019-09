Wiener Bäder: Nur zehnter Platz für die Sommer-Saison 2019

Nachdem es am Sonntag für heuer endgültig "Badeschluss!" hieß, ziehen die Wiener Bäder Bilanz über den vergangenen Sommer - der eindeutig von einem kühlen Auftakt überschattet wurde.

Am gestrigen Sonntag haben die Wiener Sommerbäder ihre Pforten wieder geschlossen - und haben Bilanz gezogen: 2,549.484 Besucher wurden in der heurigen Saison registriert. Das ergibt den zehnten Platz in der Bestenliste, wie ein Sprecher der APA am Montag berichtete.