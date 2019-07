Wiener Bäder bieten Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche an

Auch heuer bieten die Wiener Bäder Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche im Sommer an. Die Kurse werden in ausgewählten Hallenbädern in Kleingruppen mit bis zu sechs Kindern in Form von dreiwöchigen Blockkursen mit 9 Einheiten in den Ferien angeboten, ein Kurs kostet jeweils 100 Euro.

"Schwimmen macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern ist für die eigene Sicherheit enorm wichtig", betont Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. "Deshalb bieten die Wiener Bäder auch regelmäßig Kurse für Kinder und Jugendliche an. Obwohl die Nachfrage sehr groß ist, gibt es noch einige freie Plätze!"

In jedem Hallenbad gibt es auch die Möglichkeit, Einzelschwimmunterricht für Kinder ab 5 Jahren von geprüften Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern zu erhalten.

Schwimmkurse in den Wiener Bädern im Juli 2019

Döblinger Bad (1.7. - 19.7.)

Donaustädter Bad (1.7. - 19.7.)

Theresienbad (1.7. - 29.7.)

Jörgerbad (2.7. - 30.7.)

Großfeldsiedlungsbad (8.7. - 26.7.)

Amalienbad (16.7. - 2.8.)

Simmeringer Bad (16.7. - 2.8.)

Hietzinger Bad (22.7. - 8.8.)

Brigittenauer Bad (29.7. - 26.8.)

Schwimmkurse in den Wiener Bädern im August 2019

Theresienbad (1.8. - 29.8.)

Jörgerbad (3.8. - 31.8.)

Hietzinger Bad (12.8. - 31.8.)

Floridsdorfer Bad (13.8. - 30.8.)