Wiener Bäckerei bäckt den wohl schärfsten Krampus Österreichs

Alle (B)Engel dürfen sich freuen. Die Bäckerei Szihn hat die Kooperation mit TABASCO® Sauce um ein neues Produkt ergänzt und einen scharfen Krampus aus fluffigem Briocheteig gebacken.

Bäckermeister Stefan Szihn zur Herstellung der scharfen Krampusse: "Der Briocheteig, aus dem auch die ‚Traumkipferl‘ gemacht werden, wird mit echter Butter und Frischeiern vom Bauernhof aus Wallsee (wo auf das Tierwohl hoher Wert gelegt wird) zubereitet." Für den österreichweit ersten Krampus mit TABASCO Sauce hat sich der Bäckermeister nun was einfallen lassen: In TABASCO Sauce eingelegte Rosinen werden in den Briocheteig eingearbeitet. Hände und Füße des Krampus werden in mit TABASCO Sauce verfeinerte Schokolade getunkt. Das Logoplättchen von TABASCO ziert schließlich den Bauch.