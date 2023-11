Wiener Austria erkämpft Punkt gegen Red Bull Salzburg

Zum Abschluss der 14. Runde in der Fußball-Bundesliga kam Serienmeister Red Bull Salzburg zu einem schmeichelhaften 0:0 bei der Wiener Austria. Die roten Bullen gehen damit als Tabellenführer in die Länderspielpause.

Vor 13.153 Besuchern in der Generali Arena blieben mit dem 0:0 sowohl die Serie von Red Bull Salzburg als auch die der Wiener Austria bestehen. Salzburg bleibt somit zum 18. Mal in Folge gegen die Veilchen ohne Niederlage und stellt mit nunmehr 23 unbesiegten Auswärtsspielen den Rekord von Ernst Happel beim FC Tirol (1988 bis 199) ein. Die Wiener Austria, angeführt von Torhüter Christian Früchtl, der kaum geprüft wurde, hält bereits seit 795 Minuten ohne Gegentor. In der Tabelle überholte Austria Wien den SK Rapid und belegt nun den siebten Platz.