ÖFB-Cup: Erfolge für Rapid Wien und Wiener Austria

Zum ersten Mal seit der Saison 2018/19 haben es Rapid Wien und die Wiener Austria ins Viertelfinale des ÖFB-Cups geschafft.

Rapid Wien sieht sich nach Sieg in ÖFB-Cup im Aufwind

Rapid-Trainer Zoran Barisic ist jedoch der Meinung, dass sein Team derzeit im Aufwind ist. Laut Barisic begann der Trend bereits mit dem 3:3-Unentschieden am Sonntag in der Ligapartie gegen den LASK. "Nach dem Spiel habe ich die Hoffnung gehabt, dass die Mannschaft mehr Selbstvertrauen getankt hat - auch durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das hat sich jetzt fortgesetzt", meinte der Rapid-Coach, der in Amstetten gleich mehr als seine halbe Startformation tauschte. "Umso erfreulicher ist es, dass es so gut funktioniert hat."

Grüll: Sieg war wichtig für Selbstvertrauen

Rapid Wien in Bundesliga in Altaach gefordert

Nach dem gewonnenen Nachsitzen in der zweiten Runde des Cups gegen den Regionalligisten Union Gurten (5:2 n.V.) zeigte das Team keine Schwächen. Torschütze Roman Kerschbaum lobte die gelungenen Kombinationen und betonte, dass man darauf aufbauen müsse. Am Sonntag steht ein Auswärtsspiel in Altach auf dem Programm. Trainer Barisic geht davon aus, dass die Spieler sich darauf freuen, da sie momentan in guter Verfassung sind, was man deutlich spürt.