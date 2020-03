Wiener Apartmentvermieter bieten freie Wohnungen an

Die Wiener Apartmentvermieter haben sich angesichts der Corona-Epidemie zusammengetan und stellen ihre freien Apartments zu Sonderkonditionen zur Verfügung - für Hilfsorganisationen und Pflegepersonal sogar kostenlos.

"Durch die ausbleibenden Touristen und Geschäftsreisenden stehen unsere Apartments nun größtenteils leer", so Andreas Novotny, Präsident der Wiener Apartmentvermieter Vereinigung. "Das bedeutet, für viele Betreiber null Einnahmen trotz laufender Kosten wie Miete, Betriebskosten und Personalkosten. Daher haben wir die Idee geboren, unsere Apartments den Wienern zum Selbstkostenpreis, zur Verfügung zu stellen."

Freie Wohnungen werden zum Sonderpreis vermietet

Die Idee wird gut angenommen und so konnten schon einige Apartments an Personen vermittelt werden, die von einer Auslandsreise in Heimquarantäne geschickt wurden.