Wiener Ambulatorium: Anrufer bedrohte Mitarbeiter mit dem Tod

Ein Mitarbeiter eines Ambulatoriums in Wien ist am Freitag von einem Anrufer mit dem Tod bedroht worden.

Wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Samstag berichtete, soll ein 28-Jähriger demnach per Telefon angekündigt haben, dass er den Angestellten "abstechen" wolle, da dieser der Forderung nach einem Rezept nicht nachkam. Dieses Verhalten führte dazu, dass die Polizei an der Türe des Verdächtigen klopfte und diesen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Drohung bedachte.