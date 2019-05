Wiener AKH: Petition gegen Abriss von historischem Klinikgebäude

Die Initiative Denkmalsschutz will zwei historische Klinikgebäude beim Wiener AKH vor der Abrissbirne retten. Dazu wurde eine Petition gestartet.

Am Gelände des Allgemeinen Krankenhauses im 9. Wiener Bezirk stehen zwei historische Klinikgebäude, die 1909-1911 nach Plänen des berühmten Ringstraßen-Architekten Emil von Förster erbaut wurden. “Trotz des historischen Werts werden beide Gebäude seit vielen Jahren augenscheinlich vernachlässigt. Auch hatte man im Sommer letzten Jahres keine Eile – rechtzeitig vor Inkraftreten der Bauordnungsnovelle – die Gebäude niederzureißen, man war sich seiner Sache offenbar sehr sicher”, schreibt die Initiative Denkmalschutz in einer Aussendung.

Petition für den Erhalt

Hinzu kommt, dass offenbar mehrere Polizeiübungen 2017 und 2018 dem Gebäudeinnere schwer zusetzten. Am 2. April wurde ein Ansuchen um Abbruchbewilligung für die westlich gelegene ehemalige 1. Medizinische Klinik gestellt. “Seit der Bauordnungsnovelle 2018 wäre ein Schutz der Gebäude insofern gegeben, als es für uns sicher scheint, dass diese prägenden Jugendstilgebäude von der jetzt zuständigen MA 19 als erhaltenswert eingestuft werden. Auch besteht seit langem eine “Erhaltungspflicht” für alle Hauseigentümer, ihre Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten”, heißt es in dem Schreiben der Denkmalschützer weiter.