Wiener Ärztekammer startet mit Verteilung von Schutzmasken

Die Wiener Ärztekammer hat mit der Verteilung von Schutzmasken an die Ärzte begonnen. Sie hat Kontingente aufgetrieben. Die Masken werden auf Bestellung an die Ordinationen geliefert, informierte die Standesvertretung Montagabend ihre Mitglieder.

Masken werden auf Anfrage geliefert

Die Ärzte sollten ihren Bedarf inklusive eines Zeitfensters melden, an dem sie regulär in der Ordination anzutreffen sind. Die Bestellung ist "nur für praktizierende freiberufliche Ärztinnen und Ärzte in Wien gemäß Eintragung in der Ärzteliste möglich - bitte keine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern (bitte wenden Sie sich dort an Ihre jeweilige Landesärztekammer) und keine nicht-freiberufliche Ärztinnen und Ärzte", schrieb die Standesvertretung.