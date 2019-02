Wiener Ärztekammer: Kein Kindergarten-Zugang für nicht geimpfte Kinder

Keine Familienbeihilfe und kein Zugang zu Kindergärten: Das fordert die Wiener Ärztekammer, sollten Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen.

Die Wiener Ärztekammer fordert österreichweit eine an die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes bzw. der Familienbeihilfe gekoppelte Impfpflicht für Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Ein entsprechender Beschluss fiel am Dienstagabend im Vorstand, teilte die Ärztekammer am Mittwoch mit.