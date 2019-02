Masern: Impfservice der Stadt Wien regelrecht überrannt

Die Stadt Wien bietet kostenlose MMR-Impfungen an.

Die Stadt Wien bietet kostenlose MMR-Impfungen an. ©APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN

Obwohl es in Wien bisher nur einen Masern-Fall in diesem Jahr gegeben hat, wird der Gesundheitsdienst der Stadt nahezu überrannt. Grund dafür sind die steigenden Masernerkrankungen in der Steiermark.

560 Personen ließen sich in den letzten drei Wochen beim Impfservice der Stadt Wien eine kostenlose Mumps-Masern-Röteln-Impfung (MMR) verabreichen. Ein enormer Anstieg im Vergleich zu den letzten Jahren, so die MA15. Die zwei kostenlosen Impfungen im Abstand von vier Wochen versprechen eine lebenslange Immunität gegen die Kinderkrankheiten.

Und die sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Obwohl sich die Masern meistens nur mit Fieber und Ausschlag melden, kann es in vereinzelten Fällen zu Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Hirnentzündungen kommen. Bei besonders jungen Kindern kann dadurch auch noch nach Jahren die Gehirnentzündung SSPE auftreten, die quasi immer tödlich verläuft.