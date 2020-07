Wiener Ärztekammer fordert Coronaprämie für Gesundheitsberufe

Die Wiener Ärztekammer fordert die zugesicherte Coronaprämie für Gesundheitsberufe. In anderen Bundesländern wurde der Bonus bereits ausgezahlt.

In Bundesländern wie Ober- und Niederösterreich, Salzburg und Tirol wurden in den letzten Wochen bereits Coronaprämien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen ausgezahlt. Auch andere Bundesländer planen derartige Schritte. Wolfgang Weismüller, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, fragt sich, worauf die Stadt Wien hier noch wartet: "Wie kann es sein, dass die Bundeshauptstadt, die so erfolgreich im Kampf gegen Corona ist, ihre Heldinnen und Helden im Gesundheitsbereich nicht dafür angemessen entlohnen möchte?"