Wiener Ärztefunkdienst: 300 Verdachtsfälle warten daheim auf Abstrich

Der Wiener Ärztefunkdienst ist in Wien derzeit mit 22 Wägen unterwegs, um Coronavirus-Verdachtsfälle zu untersuchen. Derzeit würden rund 300 Verdachtsfälle daheim auf einen Abstrich warten.

Derzeit warten in Wien etwa 300 Verdachtsfälle daheim auf einen Abstrich, die Wartezeit beträgt laut Wiener Ärztekammer ungefähr einen Tag. Am Sonntagnachmittag gab es in Wien 122 bestätigte Coronavirus-Fälle.

1.600 Voronavirus-Abstriche wurden in Wien bisher durchgeführt

Insgesamt wurden bisher etwa 1.600 Abstriche zur Abklärung einer Coronavirus-Infektion durchgeführt, bis zum Samstagabend waren 65 Proben positiv. Derzeit sind laut Kammer untertags zehn und in der Nacht zwölf Autos des Ärztefunkdiensts unterwegs. Die Arbeitsplätze in der Leitstelle wurden mittlerweile verdoppelt, in den sieben Spitälern des Wiener Krankenanstaltenverbunds übernehmen ab Montag, täglich 21 Ärzte des Ärztefunkdiensts in vorgelagerten Versorgungseinheiten die Zuordnung von Patienten.