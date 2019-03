Wiener Ärzteball freut sich über Spendenrekord für Caritas-Projekt

Insgesamt 100.000 Euro konnten beim Wiener Ärzteball 2019 für das Caritas-Projekt "#wirtun" gesammelt werden.

Ein neuer Spendenrekord konnte beim letzten Wiener Ärzteball am 26. Jänner 2019 erzielt werden. Dank der karitativen Neuausrichtung des Balls, wonach nunmehr sämtliche Erlöse des Balls an karitative Einrichtungen gehen, wurden – auch mithilfe der Sponsoren – insgesamt 100.000 Euro dem Caritas-Projekt “#wirtun für Frauen, Mütter und ihre Kinder in Not” übergeben.

Ärzteball spendet 100.000 Euro an Caritas-Projekt Seit 2013 veranstaltet die Wiener Ärztekammer beim Ärzteball unter dem Motto “Ärzteball goes charity” ein Casino. Dabei haben die Ballgäste die Möglichkeit, bei Black Jack oder Roulette ihr Glück zu versuchen, Sachpreise zu gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, denn jeder gespendete Beitrag im Casino kommt der Hilfsorganisation zugute.

Der Hilfsfonds “#wirtun für Frauen, Mütter und ihre Kinder in Not” wurde von der Caritas gemeinsam mit Doris Schmidauer, der Frau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, initiiert. “#wirtun” will Frauen in Österreich helfen, die von Armut und Gewalt bedroht sind. Pro Jahr leben etwa 150 wohnungslose Mütter mit ihren Kindern in drei Mutter-Kind-Häusern der Caritas allein in Wien.

Übergeben wurde die Spende von Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres: “Wir sind sehr glücklich, dass die Ballgäste heuer sowohl eifrig konsumiert als auch gespendet und damit ein gesellschaftlich so wichtiges Projekt unterstützt haben.” Die Leiterin des Ballkomitees des Wiener Ärzteballs, Isabella Clara Heissenberger, sieht den Spendenrekord im Umstand begründet, dass erstmals sämtliche Überschüsse in den Dienst der guten Sache gestellt wurden: “Dass ein so glanzvoller Event wie der Ärzteball, der sich ausschließlich durch die Einnahmen aus Eintrittskarten- und Tischverkäufen finanziert, 100.000 Euro für den guten Zweck aufgestellt hat, ist ein hocherfreuliches Ereignis, das wir gerne nächstes Jahr wiederholen wollen.”