Wiener (66) ging mit Messer auf Polizei los: WEGA musste schießen

Ein 66-Jähriger ging gestern in einem Wohnhaus in Wien-Margareten mit einem Messer auf Polizisten los. Die WEGA gab einen Schuss ab und setzte einen Taser ein, der Mann befindet sich in polizeilicher Anhaltung.

Die Wiener Feuerwehr wurde am Mittwoch wegen eines "sanitären Übelstandes" zu einer Wohnung in der Margaretengasse gerufen. Da sich der Wohnungsbewohner nicht kooperativ zeigte und die Wohnungstür verschloss, wurde die Polizei gerufen.

66-Jähriger ging mit Messer auf Polizisten los

Die Aufforderung der Beamten, die Tür freiwillig zu öffnen, ignorierte der 66-jährige Österreicher. Die Feuerwehr brach die Tür auf, wobei sie der 66-Jährige zunächst wieder zudrückte. Bei einer erneuten Öffnung kam er plötzlich mit einem Messer in der Hand aus der Wohnung, lief auf die Polizisten zu und holte zu einer Stichbewegung aus.

Schuss und Taser

WEGA Beamte machten sowohl von der Schusswaffe, als auch vom Taser Gebrauch. Durch die Schussabgabe mit der Dienstpistole wurde er nicht verletzt, der Taser machte den Mann angriffsunfähig. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Spital wurde er in eine Polizeiinspektion gebracht, er befindet sich in polizeilicher Anhaltung.