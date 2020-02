Wien: Zwei Pensionistinnen bei Autounfällen schwer verletzt

Bei zwei Autounfällen wurden am Mittwoch zwei Pensionistinnen in Wien schwer verletzt. Eine Frau zog sich einen Oberschenkelbruch zu, die andere wurde im Kopf- und Oberkörperbereich verletzt.

Bei zwei unterschiedlichen Verkehrsunfällen in Wien wurden am Mittwochvormitag eine 68-Jährige in Wien-Favoriten und eine 75-jährige Frau in Wien-Simmering schwer verletzt. Die Fußgängerinnen wollten auf der Inzersdorfer Straße bzw. auf der Grillgasse bei Grün eine Kreuzung überqueren und wurden von rechts abbiegenden Fahrzeugen erfasst.