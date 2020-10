Wien zündet "Konjunktur-Turbo": 600 Mio. Euro für 300 Projekte

Die Stadt Wien will 600 Millionen Euro unter anderem in Bildungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruktur, Sportstätten und Pensionistenwohnhäuser investieren. Dafür wurde ein eigenes Konjunkturpaket geschnürt.

Die "Konjunkturdelle" infolge der Coronakrise will Wien mit zusätzlichen Mitteln ausgleichen: Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) haben am Mittwoch ein 600 Mio. Euro schweres Investitionspaket für insgesamt 300 Projekte vorgestellt.

Wien schnürt 600 Mio. Euro-Konjunkturpaket wegen Corona

Geld für Bildung, Sport, Straßen, Sanierungen uvm. reserviert

Wofür soll das Geld nun verwendet werden? 156 Mio. Euro sind für Kindergärten und Schulen angedacht. Rund 100 neue Klassen und 30 neue Kindergartengruppen sollen so entstehen. Außerdem will die Stadt 360 Kindergärten mit Breitbandanschlüssen ausstatten. Weitere 150 Mio. Euro werden für Sportstätten und Bäder verwendet. Mehr als 70 Sportanlagen werden saniert, Schwimmstätten erweitert. Eine multifunktionale Sporthalle für 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ist ebenfalls geplant.

112 Mio. Euro sind für Straßen und Brücken reserviert. So wird etwa die Heiligenstädter Hangbrücke komplett abgerissen und erneuert. 110 Mio. Euro kommen dem öffentlichen Verkehr zugute - beispielsweise in Form von Gleiserneuerungen, Bevorrangungsmaßnahmen im Straßenbahnnetz oder eines E-Mobilitätsstützpunkts in Siebenhirten.