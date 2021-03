Wien zieht wieder Großkongresse an

Wien wird Austragungsort der Großkongresse für Pathologen und Muskelforscher. Die Veranstaltungen gehen 2024 und 2025 im Austria Center über die Bühne.

Der Wien Tourismus meldet wieder Akquise-Erfolge in Sachen Kongresse: Pathologen und Muskelforscher werden Großveranstaltungen in der Bundeshauptstadt - deren Kongressgeschäft in der Coronapandemie völlig zum Erliegen gekommen ist - abhalten. Allerdings wird es bis dahin noch dauern. Die Tagungen werden in drei bzw. vier Jahren über die Bühne gehen.

Muskelforschung-Kongress 2024

Das Vienna Convention Bureau (VCB) im Wien Tourismus konnte den internationale Muskelforschung-Kongress 2024 und den europäischen Pathologenkongress 2025 für Wien gewinnen, teilte der Tourismusverband der APA mit. Konkret findet der 28. Internationale Kongress der World Muscle Society mit 1.200 Teilnehmern vom 23. bis 29. September 2024 im Austria Center statt.

Von 6. bis 10. September 2025 wiederum tagt die European Society of Pathology mit 3.500 Teilnehmern ebenfalls im ACV. Sie kehrt damit an den Ursprungsort zurück. Denn in Wien hat sie laut Wien Tourismus 1975 ihren ersten internationalen Kongress abgehalten.

Kongresse: Große Bedeutung für Wiens Wirtschaft

Tourismusdirektor Norbert Kettner verwies auf die große Bedeutung derartiger Events: "Vor der Covid-19-Pandemie machte der Anteil humanmedizinischer Kongresse rund 40 Prozent des Kongressaufkommens in Wien aus. Die Corona-Krise hat auch in diesem Bereich für einen enormen Innovations- und Digitalisierungsschub gesorgt, doch werden virtuelle Konferenzen physische Meetings nicht ablösen, sondern ergänzen. Viele Tagungen werden - wie aktuelle Beispiele bereits zeigen - hybrid." Die Zusagen seien ein "nicht hoch genug einzuschätzendes Signal" für eine starke Rückkehr internationaler Meetings in Wien, befand er.