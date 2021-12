Wien wuchs heuer um 10.000 Hotelbetten

In Wien sind im November 2021 mit 59.500 Hotelbetten um rund 10.000 Betten mehr angeboten worden als im November 2020.

Zahlreiche neue Hotels entstehen in Wien

"Nach derzeitigem Planungsstand wird es Aufzeichnungen des Wien Tourismus zufolge bereits in zwei Jahren mehr Betten geben als vor der Pandemie", so die Touristiker in einer Aussendung. Zu den größeren neuen Hotels die sich im Bau befinden gehört das Hotel Indigo auf Naschmarkhöhe, das Radisson Red an der Oberen Donaustraße, das Bassena in Wien Donaustadt, das Citadlines im 22. Bezirk, das Palais Chotek in der Währingerstraße und The Hoxton im 23. Bezirk.