Wien will neue Sozialhilfe vorerst nicht ausführen

Wien will die neue Sozialhilfe vorerst nicht durchsetzen und die alte Mindestsicherung beibehalten. Sozialstadtrat Peter Hacker wartet noch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ab.

Wien wird - wie auch Salzburg - vorerst kein Ausführungsgesetz zur neuen Sozialhilfe beschließen. Das stellte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch im Landtag klar. "Die Stadtregierung hat entschieden, die für Dezember angekündigte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs abzuwarten", so der Ressortchef auf eine entsprechende Anfrage der FPÖ.

Die von der türkis-blauen Koalition beschlossene Neuregelung der Mindestsicherung sieht eine Umsetzung in den Bundesländern bis Jahresende vor. Einige Bundesländer hatten bereits Bedenken angekündigt, so auch Wien. Hacker bekräftigte heute seine Ansicht, dass die Sozialhilfe "in wesentlichen Fragen" nicht verfassungskonform sei und zudem dem Unionsrecht widerspreche. Er verwies dabei auf die von der SPÖ über den Bundesrat eingebrachte Gesetzesprüfung durch den VfGH.