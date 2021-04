Wien-Wieden: Zehnjährige auf Schutzweg von Pkw erfasst

Am Donnerstagnachmittag krachte es in Wien-Wieden. Ein zehnjähriges Mädchen wurde beim Überqueren eines Schutzwegs von einem Auto niedergestoßen und verletzt.

Laut aktuellen Erhebungen wollte eine 10-Jährige am 29. April gegen 13.25 Uhr die Favoritenstraße in Richtung Theresianumgasse in Wien-Wieden über den dortigen Schutzweg überqueren. Im selben Moment fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Favoritenstraße stadtauswärts und erfasste das Mädchen.