Wien-Wieden: Trio nach Supermarkt-Einbruch geschnappt

Für die drei Einbrecher klickten in Wien-Wieden die Handschellen.

Ein Passant beobachtete am Freiag ein Trio bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Wien-Wieden und verständigte die Polizei.

Am 28. Februar verständigte ein aufmerksamer Passant in Wien-Wieden gegen 20.55 Uhr den Polizeinotruf und gab an, soeben drei männliche Personen beim Aufbrechen einer Glasschiebetüre einer Supermarktfiliale zu beobachten.

Trio nach Supermarkt-Einbruch in Wien-Wieden in Haft