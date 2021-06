Wien-Wieden: Räuber würgte Opfer und nahm Wein mit

Ein 44-Jähriger soll in der Nacht auf Montag einen 33-Jährigen in Wien-Wieden gewürgt und dessen Weinflasche geklaut haben. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Die Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Montag alarmiert, weil ein 44-jähriger Ungar einen 33-jährigen Mann am St.-Elisabeth-Platz in Wien-Wieden beraubt haben soll. Laut ersten Erhebungen soll der 44-Jährige vom 33-Jährigen Geld gefordert haben. Da der Jüngere kein Geld hatte, soll der Ältere ihn zu Boden gestoßen und gewürgt haben.