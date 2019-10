Wien-Wieden: Mann setzte schwerverletzte Frau auf Straße aus

In Wien-Wieden beobachteten Passanten in der Nacht auf heute, wie ein Mann eine schwer verletzte Frau auf die Straße trug und dort liegen ließ. Ein 25-Jähriger wurde daraufhin festgenommen.

Passanten beobachteten am Freitag kurz nach Mitternacht einen Mann, wie er eine offensichtlich schwer verletzte Frau aus einem Mehrparteienhaus in Wien-Wieden trug und sie zwischen geparkten Autos auf der Straße ablegte. Anschließend ging er wieder in das Haus. Die Zeugen eilten zu der Verletzten und leisteten sofort Erste Hilfe, da die Frau nicht bei Bewusstsein war. Sowohl die Polizei als auch die Rettung wurden verständigt.