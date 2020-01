Wien-Wieden: Lebensgefährtin mehrmals mit dem Umbringen bedroht

Mehrmals bedrohte der Mann seine Lebensgefährtin in Wien-Wieden mit dem Umbringen.

In Wien-Wieden ist in der Nacht auf Sonntag wegen eines Kampfsportevents ein Streit zwischen Lebensgefährten eskaliert. Der Mann bedrohte dabei die Frau mehrmals mit dem Umbringen - u.a. mit den Worten "I drah di ham". Während sich die 34-Jährige aus Angst in einem Zimmer einsperrte und die Polizei verständigte, demolierte der 37-Jährige einen Fernseher mit Faustschlägen und verließ anschließend die Wohnung.

Die alarmierten Polizisten konnten den Beschuldigten gegen 0.10 Uhr im Umfeld der in Gürtelnähe gelegenen Wohnung ausfindig machen. Der österreichische Staatsbürger wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.