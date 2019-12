Wien-Wieden: 18-Jähriger schoss Frau mit Schreckschusspistole ins Gesicht

Am Samstag musste die Wiener Polizei in Wieden ausrücken, weil ein 18-Jähriger eine 24-Jährige mit einer Schreckschusspistole anschoss. Die junge Frau wurde im Gesicht verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es zwischen einem 18-Jährigen und einer 24-Jährigen in Wien-Wieden zu einem Streit, der eskalierte. Grund der Auseinandersetzung waren zwei Bekannte, die bereits seit mehreren Tagen im Keller des 18-Jährigen in der Wiedener Hauptstraße schlafen durften.