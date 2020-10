Wien-Wieden: 15-jährige Pkw-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Am Mittwochabend wurden zwei Jugendliche dabei erwischt, als sie die Seitenscheibe eines Pkw in Wien-Wieden einschlugen, um an den Bordcomputer zu gelangen.

Nachdem Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse am 7. Oktober gegen 20.00 Uhr in die Große Neugasse in Wien-Wieden wegen einer eingeschlagenen Pkw-Seitenscheibe gerufen worden waren, trafen sie auf zwei Jugendliche (beide 15, Stbg.: Bosnien; Russ. Föderation) die am Fahrzeug hantierten.

Einbrecher-Duo von Wiener Polizei geschnappt: Anzeige auf freiem Fuß

Zuerst gaben sich die beiden als Zeugen aus, es stellte sich jedoch heraus, dass die beiden für die Beschädigung verantwortlich waren. Als Grund gaben sie an, sie hätten einen im Fahrzeug fest verbauten Bordcomputer stehlen wollen.