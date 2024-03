"Wien, wie sie will": Erste Frauenwoche in Wien

Am heutigen Montag wurde am Wiener Rathaus nicht nur die Fahne zum Internationalen Frauentag am 8. März unter dem Motto "Wien, wie sie will" gehisst, sondern auch die Fahne zur ersten Wiener Frauenwoche.

"Die erste Wiener Frauenwoche startet unter dem Motto der großen Frauenbefragung ,Wien, wie sie will‘ - mit mehr als 100 kostenlosen Angeboten. In der Frauenwoche gehört die Stadt den Wienerinnen! Der Höhepunkt ist das ,Offene Rathaus‘ am internationalen Frauentag am 8. März. Klar ist: Der Frauentag ist wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Tag für Tag für gleiche Chancen und für Gleichberechtigung eintreten", so Wiens Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

"Wien, wie sie will": Ergebnisse der Frauenbefragung fließen in Maßnahmen und Projekte

"Damit Frauen ihr Leben wirklich selbstbestimmt, unabhängig und frei von gesellschaftlichen Zwängen gleich welcher Art gestalten können, ist noch viel zu tun - daran erinnert der Weltfrauentag am 8.3. Aber auch an allen anderen 364 Tagen kämpfen wir in Wien dafür, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung keine Floskeln bleiben, sondern gelebte Realität ist. Die Frauenbefragung ,Wien, wie sie will.' hat die Lebenssituationen, Herausforderungen sowie Anliegen der Wienerinnen aufgezeigt. Diese Erkenntnisse fließen kontinuierlich in verschiedene Maßnahmen und Projekte ein, die wir umsetzen und anbieten, um die Lebensrealitäten von Frauen in Wien zu verbessern", so NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Bakos.

Start für erste Frauenwoche in Wien mit "Offenes Rathaus"

Basierend auf der größten Wiener Frauenbefragung "Wien, wie sie will." im Jahr 2022, an der etwa 15.500 Wienerinnen teilgenommen haben, ist die diesjährige "Wiener Frauenwoche" eine weitere Initiative, um den Wunsch der Wienerinnen nach mehr niederschwelligen und kostenfreien Angeboten zu erfüllen. Die Veranstaltung steht für das Engagement der Stadt Wien, die Gleichstellung zu fördern und Frauen und Mädchen in Wien zu unterstützen, um ihnen mehr Zeit, Raum und Chancen zu ermöglichen.

Seit über einem Jahrhundert wird der 8. März als Tag des Einsatzes für die Gleichstellung der Frauen gefeiert. Anlässlich des internationalen Frauentags bieten die Stadt Wien, die Bezirke und Partner eine Vielzahl von Veranstaltungen an. Die Wiener Frauenwoche beginnt am 4. März und endet am 8. März mit dem Event "Offenes Rathaus", welches von 16 Uhr bis 20.15 Uhr stattfindet. Ein Abschlusskonzert mit Mira Lu Kovacs ist Teil des Programms. Von 4. bis 8. März findet in ganz Wien die Erste Wiener Frauenwoche statt. Das detaillierte Programm ist hier verfügbar.