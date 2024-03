Frauenpower zum Frauentag in Cineplexx-Kinos

Am Internationalen Frauentag (8. März) werden in den österreichischen Cineplexx-Kinos Filme mit starken Frauen gezeigt.

Frauentag: Cineplexx zeigt Einsatz von starken Frauen für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung

In "Andrea lässt sich scheiden" mit Birgit Minichmayr möchte eine Polizistin ihre unglückliche Ehe beenden, doch nach einer Geburtstagsfeier läuft ihr der Noch-Ehemann betrunken vors Auto. Drei starke Frauen mit unterschiedlichen Leben und von unterschiedlichen Kontinenten teilen in "Der Zopf" schwere Schicksalsschläge und müssen sich mit viel Courage großen Herausforderungen stellen. Die Hauptdarstellerin in "Morgen ist auch noch ein Tag", der regulär erst am 4. April in den Kinos startet, geht ihren beiden Rollen als Ehefrau und Mutter voller Leidenschaft und Engagement nach. Trotzdem gehören körperliche wie auch psychische Gewalt durch ihren Mann zu ihrem Alltag. Das möchte sie sich eines Tages nicht länger gefallen lassen. "Die ausgewählten Kinofilme illustrieren eindrucksvoll den Einsatz von starken Frauen für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung in den unterschiedlichsten Lebenslagen", so Florian Vorraber, Marketing-Chef bei Cineplexx, in einer Aussendung.