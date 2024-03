Frauentag: Das planen Politik und Nichtregierungsorganisationen

Bereits zum 113. Mal findet am 8. März der internationale Frauentag statt. Politiker und Nichtregierungsorganisationen nutzen erneut den Internationalen Frauentag, um auf Diskriminierung hinzuweisen und ihre frauenpolitischen Forderungen zu präsentieren.

Während SPÖ und FPÖ zum Frauentag zu Pressekonferenzen laden, planen die Grünen eine Verteilaktion und die NEOS veranstalten ein Frauenfrühstück. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) wird eine Reise in die USA antreten.

Frauentag: Frauenministerin Raab bei UNO-Frauenkonferenz in New York

Sie wird bei der UNO-Weltfrauenkonferenz (CSW) in New York erneut eine Rede vor der Generalversammlung halten. Thema bei der am 11. März startenden Versammlung ist heuer eine Beschleunigung der Gleichstellung durch Armutsbekämpfung sowie durch die geschlechtergerechte Stärkung von Institutionen und Finanzpolitik. Zuvor - am Dienstag, den 5. März - wird sie bei der Veranstaltung "Mut.Macht.Veränderung" in der Hofburg anwesend sein. Dort nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen ab 16 Uhr Vorbilder wie Astronautinnen und Bürgermeisterinnen in den Blick. Am Donnerstag, den 7. März, steht bei der Frauenministerin ab 16 Uhr außerdem eine Podiumsdiskussion ihres Frauenfonds LEA auf dem Programm, Thema ist mit "Gen Z und Perspektiven zur Geschlechtergerechtigkeit" die junge Generation.

Podiumsdiskussion der FPÖ zum Frauentag

Einen Fokus auf die Familie legt die FPÖ bei ihrer nicht medienöffentlichen Podiumsdiskussion unter dem Motto "Frauen.Schenken.Leben". Am Donnerstag um 16 Uhr diskutieren etwa der ehemalige Direktor des katholischen Instituts für Ehe und Familie Günter Danhel und FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker im Palais Epstein. Vor der Veranstaltung lädt Letztere - gemeinsam mit Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch - zu einer Pressekonferenz zum Frauentag.

Frauentag: SPÖ-Pressekonferenzen in Wien und Innsbruck

Zwei Pressetermine stehen auch bei der SPÖ auf dem Programm: Am Donnerstag um 9.30 Uhr präsentieren Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Parteichef Andreas Babler im SPÖ-Parlamentsklub ihre Forderungen zum Frauentag. Eine weitere Pressekonferenz - diesmal in Innsbruck - steht dann am Frauentag an: Neben Holzleitner ist um 9 Uhr u.a auch Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim um 9 Uhr im SPÖ-Parteihaus dabei.

Grüne-Verteilaktion und NEOS-Frauenfrühstück in Wien zum Frauentag

Mit einer Verteilaktion mit Postkarten und Leporellos starten die Grünen den Frauentag. Politikerinnen und Politiker um Frauensprecherin Meri Disoski sind am Freitag von 8 bis 10 Uhr bei Wien Mitte anzutreffen. 130.000 Postkarten zu Frauengesundheit, Gewaltschutz und Gleichstellung stehen ab Donnerstag außerdem an 505 Standorten als "Freecards" zur Verfügung. Essbares gibt es stattdessen bei den NEOS: Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und Frauensprecherin Henrike Brandstötter laden am Freitag von 9.30 bis 11 Uhr zum Frauenfrühstück ins Parlament.

Frauentag: Frauenring lädt zu Pressekonferenz am Wiener Ballhausplatz

Schon am Montag, den 4. März, appelliert Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl bei einer Pressekonferenz um 10 Uhr im AK-Bürogebäude in der Plößlgasse für die Abschaffung des Gender Pay Gaps und die faire Aufteilung unbezahlter Arbeit. Ein Fixpunkt vor dem Frauentag bleibt die Outdoor-Pressekonferenz des Frauenrings, die heuer am Donnerstag um 9 Uhr am Wiener Ballhausplatz stattfindet. Dabei sein werden neben Frauenring-Vorsitzender Klaudia Frieben etwa Vertreterinnen des Vereins feministische Alleinerzieherinnen FEM.A und des Vereins LEFÖ, der sich für Migrantinnen einsetzt.

Veranstaltungen in Parlament und Wiener Rathaus zum Frauentag

Auch am Parlament geht der Frauentag nicht spurlos vorüber. Am Donnerstag um 16 Uhr wird bei einer Veranstaltung der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) die Frage gestellt, ob Künstliche Intelligenz eine Diskriminierungsfalle für Frauen sei und wie dem entgegengewirkt werden kann. Am Freitag widmet sich Bundesratspräsidentin Margit Göll (ÖVP) um 14 Uhr dann dem Engagement von Frauen in Gemeinden. Sprechen wird bei der Veranstaltung unter dem Titel "Frauen sind Mutmacherinnen" u.a. auch Raab.

Programm gibt es am Frauentag außerdem im Wiener Rathaus. Von 16 bis 20.15 Uhr werden Führungen mit Frauenfokus angeboten, für Frauen und Mädchen gibt es Informationen zu Weiterbildung, Frauenpolitik und Gewaltschutz.