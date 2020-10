Wien-Wahl: Wahlbeteiligung stark auf 65 Prozent zurückgegangen

Die Wahlbeteiligung ging bei der Wiener Gemeinderatswahl 2020 um 9,5 Prozentpunkte auf 65,3 Prozent zurück. Die angesichts der Corona-Pandemie sehr forcierte Briefwahl wurde im Rekordausmaß genützt. Aber die Beteiligung litt offenbar nicht so sehr unter der Corona-Angst, sondern vielmehr unter dem Vertrauensverlust der FPÖ in Folge der Ibiza-Affäre.

Rekord bei Briefwahl bei der Wien-Wahl 2020

Abgegeben wurden für die Gemeinderatswahl 739.485 Stimmen - und 321.056 davon per Wahlkarte. Das ist absoluter Rekord in der Geschichte der 2007 eingeführten Briefwahl. Bei der Wien-Wahl 2015 kamen knapp unter 20 Prozent der Stimmen am Postweg bzw. wurden (das ist nur in Wien möglich) gleich bei Abholung der Wahlkarte am Bezirksamt abgegeben. Bei der Nationalratswahl 2019 gab es österreichweit ebenfalls knapp unter 20 Prozent Briefwähler.