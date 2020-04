Wien-Wahl-Umfrage: Starkes Plus für ÖVP, Totalabsturz der FPÖ

In einer OGM-Umfrage vor der Wien-Wahl 2020, die am 11. Oktober stattfindet, wurden 791 Wiener befragt, welche Partei sie derzeit wählen würden.

In einer OGM-Umfrage im Auftrag der Kronen-Zeitung wurden nun 791 Wiener befragt, welcher Partei sie derzeit am ehesten ihre Stimme geben würden. Die markantesten Ergebnisse: Die FPÖ würde auf 8 Prozent abstürzen, die ÖVP stark auf 24 Prozent zulegen. Unangefochten an der Spitze liegt demnach die SPÖ mit 37 Prozent.