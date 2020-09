Wien-Wahl: Stenzel will mit FPÖ bestimmende Kraft in Wiener City werden

Am Dienstag hat Ursula Stenzel erklärt, sie wolle die Wiener Innenstadt von einer Geisterstadt wieder zu einem lebenswerten Zentrum machen. Außerdem wolle sie mit der FPÖ zur bestimmenden Kraft in der Wiener City werden.

Ursula Stenzel, die im Oktober auf einem FPÖ-Ticket Bezirksvorsteherin der Wiener City werden will, hat in einer Pressekonferenz am Dienstag Gratulationen zu ihrem 75. Geburtstag entgegengenommen. Sie wolle die Innere Stadt von einer Geisterstadt wieder zu einem lebenswerten Zentrum Wiens machen, nannte sie als Programm.