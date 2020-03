Wien-Wahl: Silvia Jankovic als Spitzenkandidatin eines neuen SPÖ Margareten-Teams

Nachdem die amtierende SPÖ-Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery vergangene Woche ihren Parteiaustritt bekannt gegeben hat, hat die SPÖ Margareten nun ihr Team für die Wien-Wahl, die wohl im Herbst stattfinden wird, präsentiert. Als Spitzenkandidatin tritt Silvia Jankovic an. Als Listenerster für den Gemeinderat kandidiert der Vorsitzende der Bezirkspartei, Stephan Auer-Stüger.

"Ein modernes, ein soziales und ein weltoffenes Margareten" wünschte sich Jankovic am Dienstag in einer Pressekonferenz. Ein wichtiges Anliegen sei ihr deswegen der Ausbau der öffentlichen Schulen, insbesondere der kostenlosen Ganztagsschulen. Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes soll den Bewohnern des Bezirks mehr Lebensqualität bieten: "Mehr Natur und Wasser", sowie "mehr Platz zur Erholung, zum Entschleunigen". Drittens soll das respektvolle Zusammenleben gefördert werden, denn "eine Wohnhausanlage wird erst durch das soziale Leben zur Nachbarschaft", so Jankovic.

SPÖ: Wien-Margareten ist "kein Platz für Hass"

In diesem Sinne sei man auch sehr froh, dass es eine Bürgerinitiative gegen das geplante Zentrum der Identitären Bewegung im Bezirk gibt. In Margareten sei "kein Platz für Hass und kein Platz für Rechtsextreme", sicherte Auer-Stüger Unterstützung zu. Wie die Tageszeitung "Der Standard" (Dienstag-Ausgabe) berichtete, plant die rechtsextreme Bewegung ein "patriotisches Zentrum" in einem Kellerlokal in der Ramperstorffergasse.