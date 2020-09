Wien-Wahl: ÖVP präsentierte ihre "Leistungen für Wien"

Am Freitag hat die Wiener ÖVP ihr Wahlprogramm präsentiert. Unter den ausgewählten Forderungen ist unter anderem eine "Gebührenbremse" und einen Sicherheitsstadtrat.

ÖVP-Programm unter dem Titel "Leistungen für Wien"

Zentrale Punkte des Forderungskatalog vor allem in Bezug auf Migration und Integration trommelt die Volkspartei seit Tagen - zuletzt im Rahmen ihres Wahlkampfauftakts am gestrigen Donnerstag. Dazu zählen die Umsetzung des Sozialhilfe-Gesetzes und damit strenge Bestimmungen für Mindestsicherungsleistungen auch in Wien, Deutsch als Voraussetzung für den Erhalt einer Gemeindebauwohnung oder die Verankerung von Deutsch als Landessprache in der Wiener Stadtverfassung.