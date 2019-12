Wien-Wahl: NEOS beschließen Wahlprogramm für 2020

Bereits am kommenden Samstag wollen die NEOS ihr Wahlprogramm für die Wien-Wahl 2020 beschließen.

Die Mitgliederversammlung im Studio 44 in Wien-Landstraße am morgigen Samstag ist die erste Etappe der Vorbereitungen für den laut Plan im Herbst 2020 anstehenden Urnengang. Das Programm namens "Chance 2020" wurde ein Jahr lang erarbeitet.

NEOS arbeiten bereits auf Wien-Wahl 2020 hin

Geschehen ist dies laut NEOS in einem partizipativen Prozess, der im September 2018 begonnen hat. In zahlreichen Veranstaltungen oder auch Workshops wurden die Positionen in sieben Bereichen erarbeitet. "Transparentes Wien", "Gesundes Wien", "Lebenswertes Wien" oder "Sicheres Wien" lauteten dabei einiger der Schwerpunkte.