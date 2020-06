Wien-Wahl in Coronazeiten: Strikte Sicherheitsvorschriften am Wahltag

Die Coronavirus-Pandemie stellt die Stadt bei der Wien-Wahl am 11. Oktober vor besondere Herausforderungen. Um entsprechende Vorkehrungen zu treffen, wurde nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit Sicherheitsvorschriften geschnürt.

Wien-Wahl 2020 unter besonderes Vorkehrungen

Einreichung der Wahlvorschläge bis 14. bzw. 17. August

Als einer der erste Schritte wird in der am Donnerstag stattfindenden Sitzung des Landtags eine Novelle der Gemeindewahlordnung beschlossen. Konkret wird der Stichtag mit 14. Juli festgelegt, das ist eine Vorverlegung um eine Woche. Die Frist für die Einreichung der Kandidatenlisten ("Wahlvorschläge") endet am 14. August für die Kreis- und Bezirkswahlvorschläge bzw. am 17. August für die Stadtwahlvorschläge ("Landeslisten").