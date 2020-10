Wien-Wahl-Duell: Strache und Nepp verzichteten auf Freundlichkeiten

Am Freitag trafen der Wiener FPÖ-Chef Nepp und sein Vorgänger Strache im TV-Duell aufeinander. Unter anderem wurden die Spesen thematisiert. Durchgehend wurde auf Nettigkeiten verzichtet.

Am Freitag ist es zum ersten direkten Aufeinandertreffen des Wiener FPÖ-Chefs Dominik Nepp mit seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache in einem TV-Streitgespräch gekommen. Bei der Konfrontation im Rahmen der ORF-III-Duelle waren die beiden Proponenten zwar per du - verzichteten ansonsten aber weitgehend auf Freundlichkeiten. Strache deutete sogar an, Nepp sei über falsche Spesenabrechnungen informiert worden.