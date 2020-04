Wien-Wahl als reine Briefwahl wohl nicht möglich

Laut aktueller Rechtslage wäre die für 11. Oktober 2020 angesetzte Wien-Wahl, sollte es weiterhin Coronavirus-Einschränkungen geben, als reine Briefwahl wohl nicht möglich.

International gab es zuletzt Beispiele für einen Verzicht auf die persönliche Stimmabgabe: In Polen wurde entschieden, die Präsidentenwahl am 10. Mai rein als Briefwahl abzuhalten. Diese Lösung wurde auch am 29. März bei der zweiten Runde der bayerischen Kommunalwahlen gewählt - nachdem es Kritik an der Entscheidung der Landesregierung gegeben hatte, die erste Runde am 14. März wie geplant durchzuführen.