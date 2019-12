Wien-Wahl 2020: Wiederkehr will NEOS-Spitzenkandidat werden

Christoph Wiederkehr will als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl gehen.

Christoph Wiederkehr will als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl gehen. ©APA/GEORG HOCHMUTH

NEOS-Klubchef Christoph Wiederkehr will als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl im Herbst 2020 gehen. Er kündigte Samstag bei der Mitgliederversammlung an, sich der Wahl für Listenplatz 1 zu stellen.

Der mehrstufige Auswahlprozess startet im Jänner, endgültig fixiert werden die pinken Kandidaten bei einer Mitgliederversammlung Ende März.

Wiederkehr wurde vor einem Jahr zum Nachfolger der Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gekürt - als diese zur Bundesvorsitzenden aufstieg. Er positionierte NEOS in einer Aussendung als "die konstruktive Kontrollkraft" in Wien, die "zahlreiche Skandale und Fälle von Freunderlwirtschaft, Postenschacher und Steuergeld-Verschwendung aufgedeckt" habe. Bei der Wien-Wahl will er "stärker werden". 2015 zogen NEOS mit 6,16 Prozent und fünf Mandaten in den Gemeinderat ein.

Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wurde auch schon das Wahlprogramm zur Wien-Wahl namens "Chance 2020" und 23 Bezirksprogramme beschlossen.