Wien-Wahl 2020: Michael Ludwig (SPÖ) im Live-Talk

Am Montag ist Wiens Bürgermeister und SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ludwig ab 16.00 Uhr im VIENNA.at-Live-Talk zu Gast.

Mit bei Amtsantritt unerwartet guten Karten geht SPÖ-Chef Michael Ludwig (59) in seine erste Wien-Wahl. Er kann laut den Meinungsforschern ziemlich sicher sein, sein Wahlziel zu erreichen - also die 39,6 Prozent aus 2015 zu halten oder (was zuletzt in den Umfragen der Fall war) wieder über die 40er-Marke zu kommen. Platz 1 wird er jedenfalls unangefochten halten. Das war vor dem Ibiza-Video alles andere als gewiss, segelte doch die FPÖ bis dahin auf Erfolgskurs. Die Coronakrise hat - obwohl die Zahlen in der Stadt zuletzt stark stiegen - Ludwigs Aussichten ebenfalls verbessert, verstärkt sie doch den Trend zugunsten der Amtsinhaber.