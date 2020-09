Wien-Wahl 2020: Live-Talk mit HC Strache

Heinz-Christian Strache ist am Dienstag, ab 15 Uhr, im VIENNA.AT-Live-Talk zur Wien-Wahl 2020 zu Gast.

Am 11. Oktober 2020 wird Heinz-Christian Strache mit dem Team HC Strache bei der Wien-Wahl antreten und will in den Gemeinderat einziehen. Der ehemalige Parteiobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs liegt - wenn man aktuellen Umfragen glauben darf - bei vier Prozent. Damit liegt er unter der Einzugshürde, doch der Ex-Vizekanzler ist davon überzeugt, dass sein Wählerpotenzial sogar im zweistelligen Bereich liegt wie er im Interview mit ATV sagte.