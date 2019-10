Wien-Währing: Zwei Beamte von tobendem Autolenker verletzt

Auf einer Polizeistation in Wien-Währing wurden am Samstag zwei Beamte von einem tobenden Autolenker verletzt. Der Mann war alkoholisiert.

Ein tobender Autolenker hat auf einer Polizeistation in der Martinstraße in Wien-Währing am Samstag zwei Polizisten verletzt. Der 54-Jährige war mit einem Mann in die Station gekommen, mit dem er in einen Unfall involviert gewesen war. Bei der Klärung des Vorfalls wurde der offenbar alkoholisierte Österreicher aber zunehmend aggressiv.