Wien-Währing: Polizeiinspektion Gersthof wird geschlossen

Die Polizeiinspektion (PI) Gersthof in Wien-Währing wird am 12. August geschlossen, die Beamten werden auf die Posten Schulgasse und Martinstraße aufgeteilt, womit die Zahl der Polizisten im Bezirk gleich bleiben wird. Ursprünglich war geplant gewesen, die PI in der Schulgasse aufzulösen und beiden anderen Inspektionen beizubehalten, informierte die Pressestelle der Wiener Polizei auf APA-Anfrage.