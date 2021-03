Wien-Währing: Pensionist bedrohte Pfleger und Rettung mit Messer

Ein 71-Jähriger hat in einem psychischen Ausnahmezustand zunächst seinen Pfleger und danach Mitarbeiter eines Wiener Rettungsdienstes mit einem Messer bedroht.

Die Polizei setzte zur Entwaffnung des Mannes einen Taser ein. Der Senior wurde danach medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Pfleger und Rettungsdienst mit Messer bedroht

In seiner Wohnung in der Gersthofer Straße in Wien-Währing hielt der 71-Jährige demnach zunächst seinem Pfleger (24) ein Küchenmesser entgegen. Der Mann rannte aus der Wohnung. Danach drohte der Pensionist auch den Mitarbeitern des Rettungsdienstes im Gang vor der Wohnung mit dem Messer. Da wurde die Polizei verständigt.