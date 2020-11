Wien-Währing: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

In Wien-Währing wurde am Samstag ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen.

In der Wohnung befanden sich vier weitere Männer (23 Stbg.: Gambia, 25 Stbg.: Portugal, 26 Stbg.: Guinea-Bissau, 33 Stbg.: Gambia). Der 26-Jährige wurde nach dem Fremdenrecht festgenommen, da er sich illegal in Österreich aufhält.

Suchtmittel und Bargeld wurden sichergestellt

In der Wohnung konnten Suchtmittel sowie Bargeld vorgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der Befragung ermittelten die Polizisten, dass die angehaltenen Männer an diesem Tag weitere Suchtmittelverkäufe an sechs Personen (im Alter von 36 -53) geplant hatten. Die augenscheinlichen Käufer wurden angehalten und einvernommen. Nach den Einvernahmen aller Personen ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme des 23-Jährigen sowie des 26-Jährigen wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels an.