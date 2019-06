Wien-Währing: Motorradfahrer verunfallte auf Flucht vor der Polizei

Ein 23-Jähriger baute am Donnerstagabend in Wien-Währing einen Unfall, als er versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann war deutlich zu schnell und ohne Führerschein unterwegs.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer fuhr am Donnerstagabend mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn der Gymnasiumstraße in Wien-Währing in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als der junge Mann in die Hasenauerstraße abbiegen wollte, verlor er laut Zeugenberichten die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem stehenden Klein-LKW. Der 23-Jährige wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt.